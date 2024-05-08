Гордеев объяснил, почему он против матча сборной России со сборной медиалиги

Футбольный эксперт Андрей Гордеев поделился мнением о том, был бы ему интересен матч сборной России и сборной медиалиги.

«Я не очень хорошо к этому отношусь. Нужно играть с профессиональными командами. При всем уважении к медиафутболу, там выступают не профессиональные игроки. Я не знаю, какой был бы плюс от этого. Если только популяризация. Это больше как реклама. Но с точки зрения профессиональной пользы не думаю, что это нужно», — приводит слова Гордеева «Евро-Футбол.Ру».

7 июня сборная России проведет товарищеский матч с Белоруссией в Минске. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.