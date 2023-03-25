Гранат: «Я бы не стал делать трагедию из поражения ЦСКА от 2DROTS»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал поражение ЦСКА в товарищеском матче против 2DROTS (1:2).

«Я положительно отношусь к подобным инициативам. За медиалигой сейчас следит много молодежи, они ходят на стадионы. Это помогает популяризации футбола.

Что касается поражения ЦСКА, то я уверен, что для каждой команды важен результат вне зависимости от статуса матча. Однако я бы не стал из поражения ЦСКА делать трагедию.

Самое главное, тренер для себя почерпнул какие-то игровые моменты. На результат не стоит обращать внимания", — цитирует Граната Metaratings.ru.

В составе армейцев единственный гол забил форвард Федор Чалов. За 2Drots отличились Владислав Ослоновский («Слон») и Станислав Манаев («Мана»).