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Сегодня, 20:34

Гранат: «Я бы не стал делать трагедию из поражения ЦСКА от 2DROTS»

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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал поражение ЦСКА в товарищеском матче против 2DROTS (1:2).

«Я положительно отношусь к подобным инициативам. За медиалигой сейчас следит много молодежи, они ходят на стадионы. Это помогает популяризации футбола.

Что касается поражения ЦСКА, то я уверен, что для каждой команды важен результат вне зависимости от статуса матча. Однако я бы не стал из поражения ЦСКА делать трагедию.
Самое главное, тренер для себя почерпнул какие-то игровые моменты. На результат не стоит обращать внимания", — цитирует Граната Metaratings.ru.

В составе армейцев единственный гол забил форвард Федор Чалов. За 2Drots отличились Владислав Ослоновский («Слон») и Станислав Манаев («Мана»).

Товарищеские матчи. Клубы.
25 мар, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:2
2DROTS
Источник: https://metaratings.ru/news/granat-o-porazhenii-cska-ot-2drots-na-rezultat-ne-stoit-obrashat-vnimaniya-238248/
Владимир Гранат
Футбол
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
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Федотов — о поражении от 2DROTS: «Ничего непозволительного в игре сегодня не было»