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Сегодня, 18:37

Грушевский поддержал проведение товарищеских матчей с МФЛ

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Известный болельщик ЦСКА, шоумен Михаил Грушевский ответил на вопрос «СЭ» стоит ли проводить товарищеские матчи с МФЛ.

«Я далек от понимания, что такое МФЛ, насколько эта лига профессиональна. Но то, что она существует, — это замечательно. Товарищеские выставочные матчи всегда хороши. Когда есть пауза, такой спарринг — это и развлечение, и поддержание тонуса. А почему нет? Я знаю, что медиалига достаточно популярна среди болельщиков. А что в ней плохого? Точно можно только хорошие моменты найти. Команду тренирует Дмитрий Кузнецов, знаменитый ветеран ЦСКА. Большое имя в нашем футболе. Пусть развивается. Может вырастит во что-то интересное», — сказал Грушевский «СЭ».

ЦСКА потерпел поражение от команды из МФЛ 2DROTS в товарищеском матче (1:2).

ФК ЦСКА (Москва)
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