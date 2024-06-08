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Сегодня, 10:43

Гуренко объяснил разгромную победу сборной России над Белоруссией

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Бывший футболист сборной Белоруссии Сергей Гуренко прокомментировал поражение команды от сборной России (0:4) в товарищеском матче.

Игра прошла в Минске в пятницу, 7 июня. У россиян дважды забил Федор Чалов, по одному голу у Константина Тюкавина и Ивана Облякова.

«Белорусы много позволяли россиянам. Футболисты сборной России — большие молодцы. Они провели очень качественный матч, доминировали всю игру, забили красивые мячи и заслуженно победили.

Мне понравилось движение российских игроков без мяча: как они открывались, переключались из обороны в атаку и предлагали себя за спину. В каждом эпизоде они были быстрее, поэтому и такой результат на табло», —приводит слова Гуренко RT.

Сборная России провела второй товарищеский матч в 2024 году. До этого 21 марта команда разгромила Сербию (4:0) в Москве.

Источник: RT
Сергей Гуренко
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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