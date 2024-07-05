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Сегодня, 23:04

Нападающий «Зенита» Мантуан: «В будущем постараюсь так же точно бить пенальти»

Алексей Михайлов
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Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал забитый пенальти в матче Летнего Кубка с аргентинским «Тальересом» (1:0).

Бразильский футболист отличился на 65-й минуте игры.

«Я могу только сказать, что мне очень нравится бить пенальти. Я уделяю много внимания этому компоненту, много работаю над ним. Мне кажется, они мне хорошо удаются. Своей работой я показываю всем, что готов в любой момент быть полезен команде в качестве исполнителя 11-метрового удара. Буду стараться впредь точно так же хорошо работать и точно бить с точки», — сказал Мантуан после матча.

В Летнем Кубке принимают участие «Зенит», «Црвена Звезда», «Тальерес» и «Сочи».

Футбол
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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