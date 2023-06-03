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Сегодня, 06:47

Гюндоган, Сане и Рюдигер вернулись в состав сборной Германии

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 2 июня, главный тренер сборной Германии Ханси Флик опубликовал список из 26 игроков на ближайшие матчи.

Илкай Гюндоган, Лерой Сане и Антонио Рюдигер, которые отсутствовали в составе сборной на прошлом сборе, вернулись в состав, а Томас Мюллер не был вызван.

В июне сборная Германии сыграет против Украины (12 июня), Польши (16 июня) и Колумбии (20 июня).

Антонио Рюдигер
Лерой Сане
Футбол
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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