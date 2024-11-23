Хабаровские футболисты выиграли турнир в Китае

Хабаровские футболисты из Академии «Искра» стали победителями турнира в Китае. Международный Кубок Циндао собрал команды из Японии, Кореи, Венгрии и России.

Хабаровская Академия «Искра» стала единственной российской командой, приглашенной в Китай. В финале хабаровчане взяли верх над местным клубом «Чайфэн». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Все решилось в серии пенальти, в которой россияне оказались точнее — 5:4.

— Эта победа очень важна для всего детско-юношеского футбола России, — заметил Дмитрий Лукьянов, куратор групп старшего возраста Академии «Искра». — Сейчас у российских футболистов мало международной практики. А здесь участвовали не только азиатские команды, но и футболисты из Европы. Наши ребята показали себя отлично — когда-нибудь они войдут в состав сборной России.