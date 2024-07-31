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Сегодня, 11:36

Флик — о победе над «Манчестер Сити»: «Я очень доволен игроками «Барселоны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:2, пенальти — 1:4) в товарищеском матче.

«Я очень счастлив, мы сделали большое дело. Мы играли против великой команды с фантастическими игроками. Я очень доволен игроками. Самое главное для тренера, что мы защищались как команда и атаковали как команда», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Тренер заявил, что доволен игрой молодежи «Барселоны» в этом матче. Также Флик отметил, что на следующей неделе уже вся команда будет в сборе.

Следующий товарищеский матч «Барселона» проведет 4 августа против «Реала», а «Манчестер Сити» в этот же день сыграет с «Челси».

Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
Ханс Флик
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