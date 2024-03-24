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24 марта, 16:45

Хомуха оценил решение провести матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» после теракта в Подмосковье

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Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о целесообразности проведения товарищеского матча с «Црвеной Звездой» после теракта в Подмосковье.

Встреча между командами прошла 23 марта на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Петербургский клуб проиграл со счетом 0:1.

«Стоило ли проводить матч? Команда уже туда приехала. Перед игрой была минута молчания, проданы все билеты. Конечно, это не очень хорошо, что прошел матч в такой день», приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ – 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Хомуха
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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