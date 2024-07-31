Гвардиола: «Барселона» Флика мне очень понравились»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Барселоны» (2:2, пенальти — 1:4) в товарищеском матче.

«Барселона» Флика мне очень понравились. Сезон длинный, но они мне понравились. Позиционная игра необыкновенная, вингеры действуют как нападающие, внутренние игроки выходят вперед, крайние защитники атакуют пространство. Игра была фантастической, с множеством моментов, я не знаю точно, сколько ударов мы нанесли. Думаю, соперник тоже остался доволен», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Следующий товарищеский матч «Сити» проведет 4 августа против «Челси», а «Барселона» в этот же день сыграет с «Реалом».

Ханс Флик возглавил каталонский клуб 29 мая 2024 года. Контракт рассчитан до конца сезона-2025/26. Под руководством Флика "Барселона" провела два товарищеских матча и оба выиграла.