Игнатьев: «Это не тот «Зенит», который мы привыкли видеть»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о выступлении «Зенита» на «Кубке PARI Премьер».

«Сейчас игроки «Зенита» были тяжелые, голова у них не так работала, как должна. Такой скрытый, латентный период подготовки длится долго. Видно, что футболисты тратили много времени на принятие решений, исполнение технических элементов. Вопрос возникает: а как же соперник, тот же «Фенербахче»? Эта команда выглядела предпочтительнее с точки зрения быстроты и скорости. Но и это объяснимо. Футболисты «Фенербахче» только неделю работают, после отпуска у них есть желание, они соскучились по футболу. А игроки «Зенита», наоборот, набегались, «переварили» большой объем нагрузки и еще не вышли на состояние игровой легкости. Это не тот «Зенит», который мы привыкли видеть», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

9 июля «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира (0:0, по пенальти — 4:3). Эта игра стала для петербургского клуба последней на «Кубке PARI Премьер». До этого сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).