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Сегодня, 13:07

Игнатьев — о матче ЦСКА — 2DROTS: «Не понимаю, для чего нужны такие игры»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на победу медиафутбольного клуба 2DROTS в товарищеском матче с ЦСКА (2:1).

«Этот результат ни о чем не говорит. Это товарищеский матч, где люди собрались в день отдыха. Им сказали: «Надо сыграть с этими людьми». Они вышли, поиграли. Не вкладывая ни усилий, ни умений, ни мастерства. Так, потихонечку. Блогеры — молодцы, но связывать невысокий уровень футбола и поражение ЦСКА я никак не могу. Не понимаю, для чего нужны такие матчи. Если вы профессиональные футболисты, идите играйте в профессиональном футболе, занимайтесь по-настоящему. В любом случае я за то, чтобы они играли. Чем больше людей будет играть в футбол, тем интереснее. И это расширит поиск талантов», — приводит Metaratings.ru слова Игнатьева.

Матч между ЦСКА и 2DROTS прошел 25 марта на «ВЭБ Арене».

Источник: https://metaratings.ru/news/boris-ignatev-ne-ponimayu-dlya-chego-nuzhny-takie-matchi-kak-cska-2drots-238377/
Футбол
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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