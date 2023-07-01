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Сегодня, 14:25

Тренер «Нефтчи» Гетман — о «Кубке PARI Премьер»: «Этот турнир пойдет нам на пользу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтчи» Игорь Гетман высказался о турнире «Кубке PARI Премьер».

«Приветствую всех не только от себя, но и от всего Азербайджана. Спасибо за приглашение на турнир. Все условия на высочайшем уровне. Думаю, этот турнир пойдет нам на пользу. Турнир вписался в наш график. Хорошо, что на данном этапе у нас такие хорошие соперники. Очень тяжело на сборах получить соперников такого уровня. Именно в таких играх можно увидеть свои плюсы и минусы. Для нас этот турнир большая помощь в предсезонной подготовке», — сказал Гетман.

Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).

Матчи пройдут в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».

Футбол
ФК Нефтчи
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