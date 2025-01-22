Колыванов — о Зимнем кубке РПЛ: «Все соскучились по нашим российским командам»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Посмотрим, команды хорошие, Кубок интересный. Всем будет интересно посмотреть на то, в каком физическом состоянии находятся команды, увидеть новых игроков. В любом случае все соскучились по нашим российским командам», — сказал Колыванов «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Александр Абустин