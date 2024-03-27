Сборная Бразилии вырвала ничью у Испании

Сборная Испании сыграла вничью с Бразилией в товарищеском матче — 3:3.. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 12-й минуте встречи полузащитник испанцев Родри с пенальти открыл счет. Затем Дани Ольмо удвоил преимущество хозяев, ворвавшись в штрафную бразильцев и обыграв финтом двух защитников. Перед перерывом бразильский нападающий Родригу отыграл один мяч.

В начале второй половины 17-летний форвард Эндрик, вышедгий на замену, сравнял счет. В концовке встречи Родри реализовал второй пенальти за матч. Однако на 7-й добавленной минуте встречи судья назначил одиннадцатиметровый в ворота испанцев — Лукас Пакета сравнял счет.