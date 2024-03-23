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Товарищеские матчи

23 марта, 01:27

Испания проиграла Колумбии

Евгений Козинов
Корреспондент
22 марта. Испания — Колумбия — 0:1.
Фото Reuters
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Сборная Испании потерпела поражение от команды Колумбии в товарищеском матче — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Лондон».

Единственный гол забил защитник «Кристал Пэлас» Даниель Муньос на 61-й минуте встречи.

За колумбийскую команду в этой встрече сыграли три футболиста из РПЛ: Матео Кассьерра («Зенит»), Хорхе Карраскаль («Динамо») и Кевин Кастаньо («Краснодар»).

В следующем товарищеском матче колумбийцы сыграют с Румынией, а испанцы встретятся с Бразилией. Обе встречи запланированы на 26 марта.

Товарищеские матчи.
22 мар, 23:30. London Stadium (Лондон)
Испания
0:1
Колумбия
Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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