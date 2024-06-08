Сборная Испании дома в Пальма-де-Майорке сыграет против Северной Ирландии в товарищеском матче 8 июня. Встреча пройдет на стадионе «Иберостар». Она начнется в 22.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Испания — Северная Ирландия будет доступна в прямом эфире по платной подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало — в 22.00 мск. Следите в матч-центре «СЭ» за ключевыми событиями противостояния испанцев и Северной Ирландии.

В последний раз национальные сборные встречались 21 ноября 2007 года. Тогда Испания на своем поле в отборочном турнире Евро-2008 победила Северную Ирландию (1:0).

Сборная Испании под руководством Луиса Де ла Фуэнте сыграет на чемпионате Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Испанцы попали в группу B с Хорватией, Италией и Албанией.