Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 20:00

Испания — Северная Ирландия: смотреть трансляцию матча

Испания и Северная Ирландия проведут матч 8 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Испании Альваро Мората.
Альваро Мората.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сборная Испании дома в Пальма-де-Майорке сыграет против Северной Ирландии в товарищеском матче 8 июня. Встреча пройдет на стадионе «Иберостар». Она начнется в 22.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Испания — Северная Ирландия будет доступна в прямом эфире по платной подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало — в 22.00 мск. Следите в матч-центре «СЭ» за ключевыми событиями противостояния испанцев и Северной Ирландии.

В последний раз национальные сборные встречались 21 ноября 2007 года. Тогда Испания на своем поле в отборочном турнире Евро-2008 победила Северную Ирландию (1:0).

Сборная Испании под руководством Луиса Де ла Фуэнте сыграет на чемпионате Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Испанцы попали в группу B с Хорватией, Италией и Албанией.

Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
0
Читайте также
«Формула-1» представила машину 2026 года на возобновляемом бензине
Суд снял с немецкого теннисиста Зверева обвинения в домашнем насилии
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Вратарь сборной России задолжал космическую сумму по алиментам. Что происходит вокруг Матвея Сафонова
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Португалия — Хорватия: смотреть трансляцию матча