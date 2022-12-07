«Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру чемпионата Испании

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кадису» в товарищеском матче со счетом 2:4.

В составе «красных дьяволов» голы забили Антони Марсьяль (пенальти) и Кобби Майну. За испанский клуб отметились Карлос Гарсия-Дие, Энтони Лосано, Рубен Собрино и Томас Аларкон.

«Кадис» занимает 19-е место в чемпионате Испании, набрав 11 очков в 14 матчах. «МЮ» в АПЛ находится на пятой строчке с 26 очками в 14 играх.