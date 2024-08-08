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Сегодня, 13:17

Кафанов — об игре Сафонова против Худякова: «Первое, что пришло на ум — радость. Наши вратари в Европе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил игру российских вратарей Матвея Сафонова и Даниила Худякова в матче «ПСЖ» и «Штурма» (2:2).

— Это обычное дело, когда в товарищеских матчах проверяют новичков, только пришедших в команду. Где еще их смотреть, как не в таких встречах. Это естественный процесс. Первое, что пришло на ум, когда узнал об этом спарринге — радость, что наши вратари в Европе, что наших голкиперов приглашают в такой период. Это только большой плюс российской вратарской школе! Адаптация идет не только в тренировках, но и в играх. Матчей пока у них было всего ничего. Поэтому, чтобы адаптироваться, каждому нужно провести хотя бы несколько встреч, — сказал Кафанов «СЭ».

Перед стартом сезона в лиге 1 «ПСЖ» проведет еще один товарищеский матч — 10 августа команда Луиса Энрике сыграет против «Лейпцига». «Штурм» 11-го числа встретится с «Хартбергом» во 2-м туре чемпионата Австрии.

Даниил Худяков
Матвей Сафонов
Виталий Кафанов
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