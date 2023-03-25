Карвальо: Федотов сказал: «Выходи и развлекайся»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо поделился впечатлениями от товарищеского матча против медийной команды 2DROTS (1:2). 40-летний бразилец вышел на замену на 77-й минуте в составе армейцев.

— Была ли какая-то особенная установка от Федотова?

— Федотов сказал: «Выходи и развлекайся». Я это и делал. Мне кажется, что судье не стоило так часто свистеть в конце. Потому что начали падать игроки. Ритм стал сбиваться. Мало времени отвелось на игру.

— Как вас встретили в команде?

— Очень хорошо ко мне все отнеслись. Тренерский штаб, игроки, обслуживающий персонал встретили тепло, обняли. Я все время считал, что я заурядный человек. А сегодня почувствовал себя супер-человеком, с учетом внимания, которое мне оказали.

— Спасибо от всех болельщиков, что вы приехали и напомнили славные времена нашей команды.

— Благодарю вас от самого сердца. Хотел бы сказать, чтобы болельщики продолжали болеть за нас и поддерживать наш клуб. Эти славные времена еще вернутся к нам обязательно.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.