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Сегодня, 21:32

Карвальо опроверг свое участие в Братском кубке за ЦСКА

Галина Глазко
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Экс-футболист ЦСКА Даниэл Карвальо отреагировал на информацию о своем участии в Братском кубке против московского «Динамо».

— Это неправда, — приводит слова Карвальо Sport24.

Ранее стало известно, что московские команды сыграют несколько матчей в честь 100-летия обществ «Динамо» и ЦСКА. Серия начнется 8 июля. Первая игра состоится 8 июля на «ВЭБ-Арене», ответная встреча — 9 июля на «ВТБ-Арене».

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» стал третьим. Также армейцы сумели одержать победу в FONBET Кубке России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-23-karvalo-otreagiroval-na-novost-ob-uchastii-v-bratskom-kubke-dinamo-i-tsska
Даниэл Карвальо
ФК ЦСКА (Москва)
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