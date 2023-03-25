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Сегодня, 18:14

Карвальо: «Я всегда буду болеть за ЦСКА»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо поделился впечатлениями от участия в товарищеском матче с командой из медиалиги 2Drots (1:2).

«Хотел поблагодарить за приглашение приехать и присутствовать на этом грандиозном празднике, — сказал Карвальо в эфире трансляции hd.kinopoisk.ru. - В марте мне исполнилось 40 лет. Поучаствовав в этом матче, я могу официально сказать, что вышел на пенсию как игрок. Я все время хотел вернуться в Москву по прошествии времени, побывать в родных местах. На тот момент мой сын еще даже не родился, когда мы завоевали самые громкие наши награды. Хотел показать сыну, как все устроено, как мы здесь играли, как мы здесь жили. Сейчас я сумел реализовать эту мечту, привез супругу и сына и показал им все. Я вернулся в родные стены. Я всегда буду болеть за ЦСКА. Даже из Бразилии я слежу за выступлениями любимой команды».

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с российской командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09)

Даниэл Карвальо
Футбол
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
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