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Сегодня, 19:40

Карвальо восхитился стадионом ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо поделился впечатлениями от товарищеского матча против медийной команды 2DROTS (1:2). Бразилец вышел на замену на 77-й минуте в составе армейцев. Матч прошел на «ВЭБ Арене» 25 марта.

— Какие эмоции после такого большого количество времени без ЦСКА?

— Очень здорово, великолепно. Могу сказать, что я полностью реализован. После пережитого сегодня ощущения праздника могу уйти на пенсию. В то время, когда я здесь жил, я был бескрайне счастлив. У нас, к сожалению, не было такой классной инфраструктуры, которой сейчас обладает клуб. Представляете, если мы раньше все выигрывали без этого, какой бы сейчас у нас был успех. Стадион шикарен. Поддержка болельщиков — просто великолепна. Москва преобразилась. Стала совершенно другим городом. Конечно, мне очень понравилось сюда приехать. Надеюсь, буду приезжать сюда еще неоднократно.

— Есть ли в Бразилии медиафутбол? Знакомы вы с ним?

— Нет. Такого нет. Но, если бы было, мы бы не согласились проиграть. Команда соперника обладает определенным качеством и сегодня заслужила победы. Но в следующий раз — это недопустимо.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.

Даниэл Карвальо
ФК ЦСКА (Москва)
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