Кейн рассказал, что испытывал странные ощущения во время матча против «Тоттенхэма»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал, с какими чувствами выходил на игру против «Тоттенхэма».

Команды провели товарищеский матч в субботу, 10 августа. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкого клуба.

«Было странно оказаться здесь в футболке другой команды, находиться в гостевой раздевалке. Возможно, мне не следовало играть, ведь я приступил к тренировкам только вчера, но для меня было важно провести на поле хотя бы десять минут», — цитирует Кейна Bayern&Germany.

Кейн выступал за «Тоттенхэм» почти 20 лет, включая аренды в другие команды. В 2023 году он перешел в «Баварию», за которую в минувшем сезоне провел 45 матчей во всех турнирах и забил 44 гола.