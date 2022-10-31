Колосков назвал политизированным решением отменить матч со сборной Боснией и Герцеговиной

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что футбольный союз Боснии объявил об отмене товарищеского матча национальной команды со сборной России.

«Для меня это не новость. Я еще месяц назад об этом говорил, что никакой игры не будет. Как только я услышал про противоборство двух сторон союза футбола Боснии и Герцеговины, то для меня стало ясно, что никакого футбола не будет. Понятно, что в этом плане они оказались под сильнейшим давлением других федераций футбола. Ну это уже не спорт, это политика. Тут футболом вообще уже не пахнет», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Матч Россия — Босния был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако ряд боснийских футболистов выступили против проведения игры с российской сборной.

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские сборные и футбольные клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций.