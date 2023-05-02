КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 01:06

Колосков — о ретро-матче «Спартака» и «Динамо»: «Таких матчей, как сегодня, много не должно быть»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в товарищеском ретро-матче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Таких матчей, как сегодня, много не должно быть, — цитирует «РБ Спорт» Колоскова. — Такие игры — подарок судьбы. Матчи, как сегодня, очень впечатляют, была великолепная обстановка, выдающиеся тренеры. Все было замечательно, надо поблагодарить организаторов за хорошую идею. Такие матчи должны проводиться редко и должны быть приурочены к серьезным, общегосударственным датам.

— Как вы относитесь к идее Лиги легенд?

— Уверен, если такие матчи будут проходить часто, людей станет меньше на матчах. Надо беречь наших легендарных футболистов. Я сторонник того, что сейчас произошло в Волгограде. У нас много городов воинской славы, можно и там такие матчи проводить.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-matchi-kak-dinamo-stalingrad-spartak-dolzhny-provodit-sya-redko/
0
Читайте также
Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертом круге турнира в Мадриде
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Четыре человека погибли в ДТП с пятью машинами в Нижегородской области
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев о ретро-матчах в России: «Если не загубят, то болельщики будут ходить»