Игорь Колыванов: «Возвращение Дзюбы в сборную маловероятно»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал слова главного тренера национальной команды России Валерия Карпина, который заявил, что продолжит вызывать в сборную игроков до 30 лет.

«Мы не участвуем ни в каких турнирах. Зачем сейчас вызывать в сборную футболистов, которым 32-33? Если бы мы играли отбор на Евро — это одно дело. А раз этого нет, то совсем другое.

Дзюбе сначала надо заиграть в «Локомотиве». Сколько он уже без футбола? Полгода, больше? Давайте серьезные вопросы задавать. Его возвращение в сборную маловероятно. Почти 35 лет человеку. Шансов почти нет. Он уже столько отдал сборной, спасибо ему огромное. Смысл? Подумайте сами», — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

Весной национальная команда проведет две товарищеские игры. 23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране, а 27 марта встретится с Ираком в Сочи.