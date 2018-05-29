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29 мая 2018, 06:05

Корантен Толиссо: "Матч с Ирландией - хорошая первая игра в подготовке к ЧМ"

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник сборной Франции Корантен Толиссо после победы над Ирландией (2:0) отметил, что эта игра даст французам уверенность. По мнению француза, эта встреча является хорошим первым матчем в подготовке к чемпионату мира-2018.

– У нас была хорошая игра, в целом, – цитирует L'Equipe Толиссо. – Хорошо сыграли в обороне и грамотно действовали в атаке. Это хорошая первая игра в подготовке к чемпионату мира. Это был своего рода матч, который дает уверенность. Нельзя говорить, что это был идеальный матч, но мы всегда можем добиться большего успеха. Нужно отметить хорошие вещи, которые были сегодня, и продолжать расти.

Корантен Толиссо
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Франции по футболу
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