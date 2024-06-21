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Сегодня, 16:33

Корниленко о матче-легенд России и Белоруссии: «Хочу увидеть полные трибуны!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча-легенд между сборными России и Белоруссии.

«Матч легенд сборных Белоруссии и России должен собрать большое количество болельщиков на стадионе «Динамо». Уверен, что белорусская публика очень соскучилась по ярким матчам, это показала товарищеская игра национальных команд обеих стран, собралось много людей. Организация со стороны РФС и АБФФ была на высоком уровне, думаю, что в этот раз будет также весело и ярко. Хочу увидеть полные трибуны. Тем более когда такое событие приурочено ко Дню независимости Республики Беларусь и ее освобождению от фашистов. Мы должны помнить, какое это было страшное и сложное время и каких жертв стоила свобода для народов России и Белоруссии. Это большой праздник и его нужно ценить», — заявил Корниленко «СЭ».

Российский футбольный союз (РФС) при поддержке Белорусской федерации футбола (АБФФ) проведет первый ретро-матч за пределами страны. Он состоится на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске 7 июля. Начало встречи — в 16.30.

Сергей Корниленко
РФС
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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