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Сегодня, 22:31

Красич рассказал об эмоциях после возвращения в Москву для участия в Братском кубке

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поделился мнением об игре за армейцев в Братском кубке против ОФК Белград (4:0).

Встреча прошла 4 июля на «ВЭБ Арене» в Москве. 39-летний серб вышел на замену на 89-й минуте и отметился голевой передачей.

— С какими ощущениями приехали в Россию? Были рады? Скучали по Москве?

— Конечно, рад и скучал. Всегда, когда приезжаю в Москву, много эмоций. Я не так давно был в Москве пару месяцев назад, когда играли легенды «Локомотива» с ЦСКА. Видел там старых друзей, так что всегда хорошо, когда возвращаюсь в Москву.

— Руководство не предложило годичный контракт?

— (Смеется.).

— А как отреагировали в раздевалке на голевую?

— Хорошо, очень хорошо.

— Что можете сказать о Сербии на чемпионате Европы?

— Ну, конечно, это плохой результат. Но не стоит забывать, что мы попали на три чемпионата Европы и мира, а это огромный результат для Сербии. Посмотрим. Надеюсь, что дальше будет лучше.

Красич защищал цвета московского клуба с 2004 по 2010 год. За это время он завоевал 13 трофеев. В 2018 году серб завершил игровую карьеру.

Милош Красич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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