Гол Смолова помог «Краснодару» обыграть махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

«Краснодар» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче на предсезонных сборах — 2:0.

Встреча проходила в непривычном формате. Футболисты сыграли два тайма по 45 минут и один — 30 минут.

Голы забили Никита Кривцов и Федор Смолов.

34-летний Смолов впервые отличился за «быков» после возвращения в клуб.

В следующем матче черно-зеленые сыграют с «Ростовом» 6 июля, а махачкалинское «Динамо» встретится с этим же соперником, но тремя днями ранее.

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала) — 2:0 (2:0)

Голы: Кривцов, 8 (1:0). Смолов, 15 (2:0).

«Краснодар»: Агкацев (Дюпин, 91), Петров (Ларионов, 60), Тормена (Кайо, 60), Арутюнян (Козлов, 60), Эктов (Баньяц, 60), Сперцян (Ленини, 60), Кривцов (Ковалевский, 60), Жоау Батчи (Передерий, 60), Чуриков (Олусегун, 60), Смолов (Боржес, 60. Умников, 68), Виктор Са (Мозес Кобнан, 60).

«Динамо» (Махачкала): Т.Магомедов (Волк, 60), Кагермазов, Алибеков (Сундуков, 60), Ковачевич (Храмцов, 60), Сандрачук (Кирш, 60), Шумахов (Ангбан, 60), Сердеров (Крачковский, 60), Юсупов (Зинович, 60), Глушков (Пальцев, 60), Р.Магомедов (Ш.Гаджиев, 60), Касинтура (А.Гаджиев, 60).

Предупреждения: Петров, 45+1. Боржес, 68. Пальцев, 80.

Удаление: Боржес, 68.