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Сегодня, 20:58

«Краснодар» сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем»

Руслан Минаев
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«Краснодар» дома в товарищеском матче сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем» — 2:2.

В составе «быков» забивали Джон Кордоба и Никита Кривцов. У «Черноморца» дублем отметился Владислав Адаев.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Черноморец» — 2:2 (2:0)

Голы: Кордоба, 12 (1:0). Кривцов, 40 (2:0). Адаев, 51 (2:1). Адаев, 52 (2:2).

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Арутюнян, Ахметов, Эктов, Черников, Кривцов, Баньяц, Жуан Батчи, Кордоба, Волков.

8 июля. Краснодар. Стадион «Стадион академии ФК Краснодар».

ФК Краснодар
ФК Черноморец (Новороссийск)
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