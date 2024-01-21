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Сегодня, 15:18

Криштиану Роналду может пропустить игру с командой Месси из-за травмы

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может пропустить товарищеский матч с «Интер Майами» из-за травмы, сообщает AS со ссылкой на Arabic Sports.

По информации источника, участие португальского форварда в игре с командой Лионеля Месси под вопросом из-за повреждения икроножной мышцы. На восстановление футболиста уйдет не меньше двух недель. Криштиану Роналду также может пропустить турне по Китаю, в рамках которого «Аль-Наср» проведет товарищеские встречи с командой Леонида Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» (24 января) и «Ханчжоу Гринтаун» (28 января).

Матч между «Аль-Насром» и «Интер Майами» состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
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