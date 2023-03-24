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Сегодня, 20:14

«Крылья Советов» разгромили сборную Медиалиги. Голкипер самарцев Ломаев играл в нападении

Виктория Кравченко
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«Крылья Советов» обыграли сборную Медиалиги в благотворительном товарищеском матче.

Игра проходила в Самаре на «Солидарность Самара Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

В составе самарского клуба отличились Владислав Шитов, Георгий Зотов, Никита Хлусов и Егор Тоцкий. Вратарь «Крыльев» Иван Ломаев во время матча вышел на поле играть в нападении.

Болельщики кричали: «Зидан — Ломаев».

Все средства от продажи билетов будут направлены футболисту медийного клуба «Амкал» Никите Куриленко (также известному как Финито). Собрано 670 тысяч.

Иван Ломаев
ФК Крылья Советов (Самара)
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