«Крылья Советов» разгромили сборную Медиалиги. Голкипер самарцев Ломаев играл в нападении

Сегодня, 20:14
«Крылья Советов» обыграли сборную Медиалиги в благотворительном товарищеском матче.
Игра проходила в Самаре на «Солидарность Самара Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.
В составе самарского клуба отличились Владислав Шитов, Георгий Зотов, Никита Хлусов и Егор Тоцкий. Вратарь «Крыльев» Иван Ломаев во время матча вышел на поле играть в нападении.
Болельщики кричали: «Зидан — Ломаев».
Все средства от продажи билетов будут направлены футболисту медийного клуба «Амкал» Никите Куриленко (также известному как Финито). Собрано 670 тысяч.