«Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча

Товарищеский матч «Спартака» с болгарским клубом «Левски» отменен, сообщает пресс-служба московской команды.

«Наш клуб рассматривает возможность проведения игры с другим соперником», — проинформировали в пресс-службе красно-белых.

Сегодня, 20 января, «Левски» известил москвичей об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

Ранее болельщики «Левски» протестовали против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими клубами.

RT со ссылкой на Sportal сообщал, что болгарский клуб рассматривал возможность сыграть товарищеские матчи с российскими командами в цветах украинского флага — в синих футболках и желтых шортах.