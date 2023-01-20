«Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча

Сегодня, 14:20
Товарищеский матч «Спартака» с болгарским клубом «Левски» отменен, сообщает пресс-служба московской команды.
«Наш клуб рассматривает возможность проведения игры с другим соперником», — проинформировали в пресс-службе красно-белых.
Сегодня, 20 января, «Левски» известил москвичей об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.
Ранее болельщики «Левски» протестовали против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими клубами.
RT со ссылкой на Sportal сообщал, что болгарский клуб рассматривал возможность сыграть товарищеские матчи с российскими командами в цветах украинского флага — в синих футболках и желтых шортах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования