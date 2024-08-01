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Сегодня, 04:40

«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас против полузащитника «Арсенала» Мартина Одегора.
Фото USA Today Sports
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

На 13-й минуте Мохамед Салах вывел «красных» вперед. Спустя 20 минут Фабио Карвалью удвоил преимущество ливерпульской команды. Оба гола были забиты с передачи Харви Эллиота. Перед перерывом «канониры» отыграли один мяч — отличился Кай Хаверц. Второй тайм обошелся без забитых голов.

В следующем товарищеском матче «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Юнайтед» (4 августа), а «Арсенал» встретится с «Байером» (7 августа).

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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