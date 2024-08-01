«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала»

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

На 13-й минуте Мохамед Салах вывел «красных» вперед. Спустя 20 минут Фабио Карвалью удвоил преимущество ливерпульской команды. Оба гола были забиты с передачи Харви Эллиота. Перед перерывом «канониры» отыграли один мяч — отличился Кай Хаверц. Второй тайм обошелся без забитых голов.

В следующем товарищеском матче «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Юнайтед» (4 августа), а «Арсенал» встретится с «Байером» (7 августа).