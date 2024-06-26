Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 18:48

Голы Сарвели и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Арсеналом» в товарищеском матче

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче — 2:1. Встреча проходила в закрытом режиме в Баковке.

Голы железнодорожников в этом матче забили Владислав Сарвели и Дмитрий Воробьев. У тульской команды отличился Артем Суханов.

«Локомотив» в минувшем сезоне финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

«Арсенал» занял четвертое место в Мелбет-Первой лиге и получил право сыграть в стыковых матчах, где по сумме двух встреч уступил «Пари НН».

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (2:0)

Голы: Сарвели, 39 (1:0). Воробьев, 43 (2:0). Суханов, 59 (2:1).

«Локомотив»: Митрюшкин (Плотников, 46), Ненахов (Лукиных, 46), Самошников (Волков, 46), Ньямси (Пиняев, 46), Фассон (Батраков, 46), Баринов (Чубенко, 60), Тикнизян (Ведерников, 46), Раков, Салтыков (Гердт, 46), Воробьев (Корнеев, 46), Сарвели (Цыбров, 46).

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК Локомотив (Москва)
2
0
Читайте также
Англия может сыграть с Нидерландами в 1/8 финала Евро-2024
Австрия вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места в группе
Украинские СМИ сообщили о смерти атташе посольства США в Киеве
«Госканалы не должны это показывать!». Фетисов, Валуев и Вяльбе требуют запретить Евро-2024 в России, Татьяна Тарасова заступается. Что происходит?
Выставка «Россия» на ВДНХ приняла 17-миллионного гостя
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Шунину предложена должность в динамовской академии
Нидерландский форвард Влут покинул «Урал»
Жемалетдинов договорился с ЦСКА, контракт должен быть подписан в ближайшее время
Представитель Шунина: «Ведем переговоры с «Динамо», есть предложения и от других клубов РПЛ»
Мантуан: «Тальерес» — очень сильный клуб, жду матча с нетерпением!"
«Пари НН» проиграл «Енисею» в товарищеском матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Пари НН» проиграл «Енисею» в товарищеском матче