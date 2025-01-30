Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
ЮФЛ
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
Олимпиада
Статьи
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 18:48

«Локомотив» разгромил китайский клуб «Чжэцзян» в товарищеском матче

Telegram Дзен

«Локомотив» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ разгромил китайский клуб «Чжэцзян Профешнл» со счетом 4:0. Встреча прошла в формате четыре тайма по 30 минут.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Россия) — «Чжэцзян Профешнл» (Китай) — 4:0 (1:0; 1:0; 1:0; 1:0)

Голы: Батраков, 18 — с пенальти (1:0). Воробьев, 57 (2:0). Погостнов, 87 (3:0). Пиняев, 97 (4:0).

«Локомотив» (1-й и 2-й таймы): Лантратов (Митрюшкин, 43), Фассон, Монтес, Сильянов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Салтыков, Самошников, Воробьев.

«Локомотив» (3-й и 4-й таймы): Митрюшкин (Веселов, 91), Погостнов, Ньямси, Морозов, Тикнизян, Топинка (Годяев, 99), Тимофеев, Сарвели, Пиняев (Корнеев, 108), Севикян, Раков (Волков, 108).

ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
В Москве задержаны четыре бывших топ-менеджера компании «Роснано»
Шара Буллет встретился с Роналду перед турниром UFC Fight Night 250
В авиакатастрофе в США погибли российские фигуристы: реакция и соболезнования
В спортивном клубе Бостона сообщили о гибели Наумова и Шишковой в авиакатастрофе
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Популярное видео
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя