«Локомотив» разгромил китайский клуб «Чжэцзян» в товарищеском матче

«Локомотив» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ разгромил китайский клуб «Чжэцзян Профешнл» со счетом 4:0. Встреча прошла в формате четыре тайма по 30 минут.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Россия) — «Чжэцзян Профешнл» (Китай) — 4:0 (1:0; 1:0; 1:0; 1:0)

Голы: Батраков, 18 — с пенальти (1:0). Воробьев, 57 (2:0). Погостнов, 87 (3:0). Пиняев, 97 (4:0).

«Локомотив» (1-й и 2-й таймы): Лантратов (Митрюшкин, 43), Фассон, Монтес, Сильянов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Салтыков, Самошников, Воробьев.

«Локомотив» (3-й и 4-й таймы): Митрюшкин (Веселов, 91), Погостнов, Ньямси, Морозов, Тикнизян, Топинка (Годяев, 99), Тимофеев, Сарвели, Пиняев (Корнеев, 108), Севикян, Раков (Волков, 108).