"Локомотив" победил "Хеугесунн"

"Локомотив" в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл норвежскую команду "Хеугесунн" (3:1). Голами в составе железнодорожников отличились Алексей Миранчук, Эдер и Антон Миранчук.

Товарищеский матч

"Локомотив" (Россия) – "Хеугесунн" (Норвегия) – 3:1 (2:0)

Голы: Ал.Миранчук, 1 (1:0). Эдер, 39 (2:0). Гриндхейм, 51 (2:1). Ант.Миранчук, 75 (3:1).

"Локомотив": Коченков, Кверквелия, Лысов, Хеведес (Чорлука, 46), Игнатьев, Баринов, Фарфан (Смолов, 46), Ант.Миранчук (Тугарев, 77), Ал.Миранчук (Идову, 80), Крыховяк (Жемалетдинов, 80), Эдер (Денисов, 62).

Предупреждение: Крыховяк, 23.

10 февраля. Марбелья. Стадион Marbella Football Center.?