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Сегодня, 18:52

«Локомотив» проиграл «Балтике» в товарищеском матчe

Руслан Минаев
«Локомотив» — «Балтика» — 0:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» дома уступил «Балтике» в товарищеском матче — 0:1.

Единственный гол на 51-й минуте забил Дмитрий Барков.

В предыдущем матче железнодорожники победили «Волгарь» (4:2), «Балтика» уступила «Шиннику» (0:1).

В следующей игре «Локо» встретится со «СКА-Хабаровск» 9 июля.

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» — «Балтика» — 0:1 (0:0)

Гол: Барков, 51.

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Самошников, Фассон, Баринов, Жемалетдинов, Глушенков, Пиняев, Погостнов, Карпукас, Дзюба.

После 60-й минуты: Худяков, Тикнизян, Морозов, Кузьмичёв, Сильянов, Куликов, Щетинин, Сарвели, Митай, Рыбчинский, Никишин.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Пуцко, Маляров, Радмановац, Казаев (Ламейра, 67), Лазарев (Дудиев, 78), Галоян (Хмаров, 88), Пряхин, Барков (Аванесян, 88), Мусаев (Гогричиани, 64).

6 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».

РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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