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Сегодня, 13:55

«Локомотив» уступил «Родине», Миранчук провел один тайм за железнодорожников

Алина Савинова
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«Локомотив» проиграл «Родине» в товарищеском матче со счетом 0:1. Встреча проходила в закрытом режиме.

Автором единственного гола в этой игре стал Александр Юшин, который отличился на 20-й минуте.

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук провел на поле весь первый тайм и получил желтую карточку. В воскресенье, 30 июня, у 28-летнего игрока истекает контракт с московской командой.

В первой контрольной встрече на сборах 26 июня «Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом» 2:1.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Родина» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Юшин, 20.

«Локомотив»: Лантратов (Митрюшкин, 46), Ненахов (Самошников, 46), Ньямси, Морозов, Фассон, Миранчук (Раков, 46), Баринов (Волков, 56), Тикнизян (Салтыков, 46), Пиняев (Ведерников, 56), Карпукас (Сарвели, 46), Воробьев (Сулейманов, 46).

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Родина
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