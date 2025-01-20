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Сегодня, 19:39

«Локомотив» уступил китайскому «Шанхай Порт» в первом товарищеском матче на сборах

Алина Савинова
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«Локомотив» потерпел поражение от китайского клуба «Шанхай Порт» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби (ОАЭ) — 1:2.

Игра проходила в закрытом режиме в формате трех таймов по 30 минут.

Автором единственного гола железнодорожников в этом матче стал Иван Самошников, который отличился на 53-й минуте.

После 18 туров «Локомотив» с 35 очками располагается на пятом месте в РПЛ. «Шанхай Порт» в минувшем сезоне стал чемпионом Китая.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Россия) — «Шанхай Порт» (Китай) — 1:2

1
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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