«Локомотив» уступил китайскому «Шанхай Порт» в первом товарищеском матче на сборах

Сегодня, 19:39
«Локомотив» потерпел поражение от китайского клуба «Шанхай Порт» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби (ОАЭ) — 1:2.
Игра проходила в закрытом режиме в формате трех таймов по 30 минут.
Автором единственного гола железнодорожников в этом матче стал Иван Самошников, который отличился на 53-й минуте.
После 18 туров «Локомотив» с 35 очками располагается на пятом месте в РПЛ. «Шанхай Порт» в минувшем сезоне стал чемпионом Китая.
Товарищеский матч
«Локомотив» (Россия) — «Шанхай Порт» (Китай) — 1:2