Де ла Фуэнте: «Все игроки сборной Испании были в хорошей форме, так что можем рассчитывать на каждого»

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте прокомментировал победу в товарищеском матче над Северной Ирландией (5:1).

«Эти товарищеские матчи дали нам очень многое, мы хотели восстановить игроков, избавить их от напряжения после сезона. Поэтому цели, запланированные перед началом этого мини-сбором, были достигнуты. Во втором тайме было заметно, что мы проявляли осторожность, видя, что нас ждет впереди. Все футболисты были в хорошей форме, так что мы убеждены, что можем рассчитывать на каждого, начиная с 15 июня», — приводит слова Де ла Фуэнте официальный сайт сборной Испании.

Сборная Испании сыграет на Евро-2024. Команда Луиса Де ла Фуэнте попала в группу B, где ее соперниками станут Хорватия (15 июня), Италия (20 июня) и Албания (24 июня).