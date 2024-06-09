Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 03:13

Де ла Фуэнте: «Все игроки сборной Испании были в хорошей форме, так что можем рассчитывать на каждого»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте прокомментировал победу в товарищеском матче над Северной Ирландией (5:1).

«Эти товарищеские матчи дали нам очень многое, мы хотели восстановить игроков, избавить их от напряжения после сезона. Поэтому цели, запланированные перед началом этого мини-сбором, были достигнуты. Во втором тайме было заметно, что мы проявляли осторожность, видя, что нас ждет впереди. Все футболисты были в хорошей форме, так что мы убеждены, что можем рассчитывать на каждого, начиная с 15 июня», — приводит слова Де ла Фуэнте официальный сайт сборной Испании.

Футболисты сборной Испании радуются голу Педри (№20) в&nbsp;матче против Северной Ирландии. Испанцы разгромили североирландцев, Венгрия потеряла двух игроков в матче с Израилем, Холанн и Эдегор не смогли победить датчан

Сборная Испании сыграет на Евро-2024. Команда Луиса Де ла Фуэнте попала в группу B, где ее соперниками станут Хорватия (15 июня), Италия (20 июня) и Албания (24 июня).

Сборная Испании по футболу
0
Читайте также
Американский боец Каннонье уверен, что сможет побить Хабиба
Холанн, Эдегор, Куртуа и Бензема не сыграют на чемпионате Европы-2024
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Критикуют тренера за огромную зарплату, из РПЛ взяли только спартаковца, а квалификацию провалили. Что происходит в сборной Сербии накануне Евро-2024
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Сборная Колумбии в товарищеском матче разгромила США, Карраскаль забил гол