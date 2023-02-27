Заместитель руководителя «Фишта»: «У нас нет информации о том, что матч России с Ираком пройдет на нашем стадионе»

Заместитель руководителя стадиона «Фишт» Максим Даниленко прокомментировал информацию о том, что сборная России сыграет с национальной командой Ирака в рамках товарищеского матча на стадионе в Сочи.

«У нас нет информации о том, что товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет на стадионе «Фишт». Официальных писем, запросов нам не поступало. Никаких разговоров о проведении этой встречи на нашем стадионе нет», — приводит Sport24 слова Даниленко.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что национальная команда России сыграет с Ираком в рамках товарищеского матча 27 марта в Сочи.