5 ноября, 14:55
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал «СЭ» возможное проведение товарищеского матча между сборными России и США.
«Матч Россия — США? Пока переговоры в стадии мягкого приостановления», — сказал Митрофанов «СЭ».
1 октября Митрофанов рассказал о переговорах по проведению игры сборной России против США.
В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В марте 2024 года сборная России сыграла со сборной Сербии (4:0), которая является членом УЕФА.
Sergey Sparker
Засунули ли бы вы, чиновники, этот ваш новояз в задницу! И твердо там бы держали.
12.11.2025
Бен Ричардс
То есть жестко вас еще не послали?
09.11.2025
Фирсыч
Да что вам так дался матч с США? Отнюдь не сильнейшая сборная. Политика? Так вы же постоянно говорите, что спорт должен быть вне политики.
05.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Мягкий запор.
05.11.2025
фанат
Мягкого это как? А жёсткое будет?
05.11.2025
: 100% Инсайды :
05.11.2025