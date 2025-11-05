Митрофанов — о товарищеском матче Россия — США: «Пока переговоры в стадии мягкого приостановления»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал «СЭ» возможное проведение товарищеского матча между сборными России и США. «Матч Россия — США? Пока переговоры в стадии мягкого приостановления», — сказал Митрофанов «СЭ». 1 октября Митрофанов рассказал о переговорах по проведению игры сборной России против США. В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В марте 2024 года сборная России сыграла со сборной Сербии (4:0), которая является членом УЕФА.

Sergey Sparker Засунули ли бы вы, чиновники, этот ваш новояз в задницу! И твердо там бы держали. 12.11.2025

Бен Ричардс То есть жестко вас еще не послали? 09.11.2025

Фирсыч Да что вам так дался матч с США? Отнюдь не сильнейшая сборная. Политика? Так вы же постоянно говорите, что спорт должен быть вне политики. 05.11.2025

Dmitriy Nekrasov Мягкий запор. 05.11.2025

фанат Мягкого это как? А жёсткое будет? 05.11.2025