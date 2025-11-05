Видео
Товарищеские матчи

5 ноября, 14:55

Митрофанов — о товарищеском матче Россия — США: «Пока переговоры в стадии мягкого приостановления»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал «СЭ» возможное проведение товарищеского матча между сборными России и США.

«Матч Россия — США? Пока переговоры в стадии мягкого приостановления», — сказал Митрофанов «СЭ».

1 октября Митрофанов рассказал о переговорах по проведению игры сборной России против США.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В марте 2024 года сборная России сыграла со сборной Сербии (4:0), которая является членом УЕФА.

6

  • Sergey Sparker

    Засунули ли бы вы, чиновники, этот ваш новояз в задницу! И твердо там бы держали.

    12.11.2025

  • Бен Ричардс

    То есть жестко вас еще не послали?

    09.11.2025

  • Фирсыч

    Да что вам так дался матч с США? Отнюдь не сильнейшая сборная. Политика? Так вы же постоянно говорите, что спорт должен быть вне политики.

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Мягкий запор.

    05.11.2025

  • фанат

    Мягкого это как? А жёсткое будет?

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    05.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сборная России по футболу
    Сборная США по футболу
    Максим Митрофанов
