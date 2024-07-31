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Сегодня, 01:59

Начало матча «Манчестер Сити» — «Барселона» отложили из-за грозового предупреждения

Евгений Козинов
Корреспондент
Болельщики укрываются от дождя внутри стадиона перед товарищеским матчем «Манчестер Сити» — «Барселона».
Фото USA Today Sports
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Товарищеский матч между «Манчестер Сити» и «Барселоной» не начнется в 2:00 по московскому времени, как планировалось. Организаторы встречи приняли решение отложить начало из-за грозового предупреждения в районе стадиона «Орландо Цитрус Боул».

«Сегодняшняя игра против «Барселоны» в Орландо теперь начнется в 20:20 по местному времени (3:20 по московскому времени), если не будет новых гроз», — написала пресс-служба английского клуба.

Ранее команды огласили стартовые составы на этот матч.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Филлипс, Гвардиол, Уилсон-Эсбранд, Ковачич, О'Райли, Макати, Бобб, Грилиш, Холанд.

«Барселона»: Пенья, Лангле, Араухо, Торре, Виктор, Берналь, Роке, Форт, Домингес, Мартин, Касадо.

Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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