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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от товарищеского матча между «ПСЖ» и «Аль-Насром».
«Это просто товарищеский матч, не думаю, что они будут играть в полную силу. Эту встречу не стоит переоценивать. Был бы финал чемпионата мира или еще какой финал, тогда еще стоило рассматривать. А так просто товарищеский матч, и не стоит делать больших ожиданий», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.
Товарищеский матч между командой Криштану Роналду «Аль-Насром» и «ПСЖ», за который выступает Лионель Месси, пройдет 19 января. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.
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Основные источники исследования