Матчи топ-клубов Европы в выходные: расписание игр и где смотреть трансляции

«Реал» и «Барселона» сыграют в товарищеском матче 30 июля

Европейские клубы готовятся к старту сезона-2023/2024. «СЭ» публикует расписание и трансляции товарищеских матчей команд из ведущих футбольных лиг. Время начала — московское.

29 июля, суббота

02.30. «Брайтон» — «Ньюкасл»

Видеотрансляция во ВКонтакте

13.00. «Кавасаки Фронтале» — «Бавария»

Видеотрансляция во ВКонтакте / VK (второй вариант)

16.00. «Аугсбург» — «Аякс»

Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

19.00. «Реал Сосьедад» — «Байер»

Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

19.30. «Наполи» — «Хатайспор»

Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

21.30. «Дженоа» — «Монако»

Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

30 июля, воскресенье

00.00. «Реал» — «Барселона»

Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

12.00. «Ливерпуль» — «Лестер»

Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

14.00. «Атлетико» — «Манчестер Сити»

Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

21.45. «Челси» — «Фулхэм»

Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном