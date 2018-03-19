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19 марта 2018, 09:47

Мауро Икарди: "Сампаоли правильно сделал, что не вызвал меня в сборную Аргентины"

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Нападающий "Интера" Мауро Икарди отметил, что заранее знал о своем невызове в сборную Аргентины. Форвард также назвал правильным решение главного тренера Хорхе Сампаоли не вносить его в заявку.

– Я разговаривал с тренером и уже знал, что меня не будет в заявке, – цитирует Sky Sport Italia Икарди. – Я пропустил четыре матча из-за травмы, поэтому тренер правильно сделал, что вызвал других футболистов.

Напомним, что сборная Аргентины 23-го марта сыграет с Италией, а 27-го с Испанией.

Мауро Икарди
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
ФК Интер (Интернационале)
Хорхе Сампаоли
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