Мауро Икарди: "Сампаоли правильно сделал, что не вызвал меня в сборную Аргентины"

19 марта 2018, 09:47
Нападающий "Интера" Мауро Икарди отметил, что заранее знал о своем невызове в сборную Аргентины. Форвард также назвал правильным решение главного тренера Хорхе Сампаоли не вносить его в заявку.
– Я разговаривал с тренером и уже знал, что меня не будет в заявке, – цитирует Sky Sport Italia Икарди. – Я пропустил четыре матча из-за травмы, поэтому тренер правильно сделал, что вызвал других футболистов.
Напомним, что сборная Аргентины 23-го марта сыграет с Италией, а 27-го с Испанией.