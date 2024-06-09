Сборная Бразилии обыграла Мексику, Эндрик забил победный гол на 90+6-й минуте

Сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла Мексику со счетом 3:2.

В составе бразильцев отличились Андреас Перейра, Габриэль Мартинелли и Эндрик, который забил победый гол на 90+6-й минуте. У мексиканцев голы забили Хулиан Киньонес и Гильермо Мартинес, который отличился на 90+3-й минуте. Полузащитник «Динамо» Луис Чавес вышел в старте сборной Мексики и был заменен на 73-й минуте.

В следующем матче Бразилия 13 июня сыграет с США, Мексика 23 июня встретится с Ямайкой в рамках Кубка Америки.